Трамп го демантира Орбан: Немам ветено 20 милијарди долари за Унгарија

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека не ветил 20 милијарди долари финансиска помош за Унгарија, што е спротивно на претходните изјави на унгарскиот премиер Виктор Орбан.

„Не, не му ветив, но тој ја побара“, изјави Трамп за Политико во интервју објавено во вторник.

Орбан зборува за американскиот „финансиски штит“

Кон средината на ноември, Орбан им рече на членовите на својата делегација по посетата на Белата куќа дека Унгарија може да смета на американски „финансиски штит“ во случај на „шпекулативен или политички напад“ од странство.

„Така планирам за иднината. Добро утро, Брисел“, рече Орбан, алудирајќи на големите суми што Европската Унија ги задржува од Унгарија поради загриженост за владеењето на правото.

Неколку дена подоцна, Орбан ја наведе сумата што се надева во интервју за унгарскиот телевизиски канал АТВ.

„Сумата што ни е потребна за стабилност е од 10 до 20 милијарди долари или евра, што не е значајна сума од американска перспектива“, рече тој.

Трамп одобри увоз на руска енергија во Унгарија

Минатиот месец, Трамп одобри продолжување на увозот на руска енергија за земјата-членка на Европската Унија и покрај санкциите на САД воведени поради руската инвазија на Украина. Орбан е најблискиот сојузник на рускиот претседател Владимир Путин во блокот од 27 земји.

Во интервју за Политико, Трамп повика на разбирање за ситуацијата во Унгарија, истакнувајќи дека земјата нема излез на море и затоа не може да увезува енергенси со бродови.