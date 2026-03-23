Трамп го нарече израелскиот претседател патетичен: Лажеше за помилувањето на Нетанјаху

Американскиот претседател Доналд Трамп упати остри напади врз израелскиот претседател Исак Херцог, нарекувајќи го „слаб и патетичен“ и обвинувајќи го дека лажел за ветувањето за помилување на премиерот Бенјамин Нетанјаху.

„Ми кажа многу пати, повеќе од еднаш, дека ќе му прости и ме излажа“, изјави Трамп за израелската телевизија Канал 14, додавајќи дека Херцог „не бил лидер“.

Тој тврдеше дека тековното судење за корупција на Нетанјаху е одвлекување на вниманието од воените напори.

„Биби треба да се фокусира на борбата, а не на глупостите“, изјави Трамп, пишува АА.

Познато е дека американскиот претседател постојано го покренува ова прашање.

Тој претходно го нарече Херцог „слаба и бескорисна личност“ и го обвини дека го користи прашањето за помилување како политичка алатка.

Висок израелски функционер ја оспори изјавата на Трамп, велејќи дека Херцог никогаш не дал такво ветување и им рекол на советниците на Трамп дека ќе го разгледа барањето во согласност со законските процедури.

Инаку, Нетанјаху се соочува со долги обвинувања за внатрешна корупција поврзана со услуги и бенефиции.

