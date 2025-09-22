Трамп го нарече Чарли Кирк „американски херој“: Не се согласивме само за едно нешто

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп го опиша конзервативниот активист Чарли Кирк како „голем американски херој“ и „маченик“ за време на говорот пред десетици илјади луѓе кои присуствуваа на комеморацијата во Аризона.Трамп беше главниот говорник на кој присуствуваа високи функционери од неговата администрација, вклучувајќи го и потпретседателот Џ.Д. Венс. Сите го пофалија политичкото наследство на Кирк откако беше убиен на 10 септември.„Тој беше убиен затоа што живееше храбро, живееше храбро и се расправаше брилијантно“, рече Трамп пред толпата на стадионот Стејт Фарм во близина на Феникс.Тој постојано го фалеше Кирк, додека повремено се осврнуваше на неговите вообичаени политички теми, вклучувајќи го криминалот во американските градови и исмејувајќи го неговиот претходник, Џо Бајден.Потоа претседателот рече дека не се согласува со Кирк по едно нешто.„Тој не ги мразеше своите противници, туку им го сакаше најдоброто“, рече тој, предизвикувајќи неколкумина смеа. „Тука не се согласувам со Чарли. Ги мразам моите противници и не го сакам она што е најдобро за нив.“Трамп, исто така, ја нападна она што го нарече „радикална левица“ и ја обвини левицата за насилството во земјата.На крајот од своето обраќање, во кое го опиша Кирк како „голем од својата генерација“, на Трамп на сцената му се придружи Ерика Кирк, која одржа емотивен говор во кој рече дека му простила на наводниот убиец на својот сопруг.„Мојот сопруг Чарли сакаше да спасува млади мажи, исто како оној што му го одзеде животот. Му простувам затоа што Христос го направи тоа. Одговорот на омразата не е омраза.“

Десетици илјади луѓе чекаа во ред со часови пред стадионот пред настанот, а некои дури и кампуваа претходната вечер за да го обезбедат своето место. Многумина носеа капи од „Make America Great Again“ (MAGA), други предмети со брендот на Трамп и црвена, бела и сина облека.Внатре во стадионот, расположението и атмосферата наликуваа на бучен политички митинг или мегацрковна служба со музика од христијански бендови кои охрабруваа пеење и молитва од речиси 100.000 луѓе.На списокот на говорници беа членови на организацијата на Кирк, „Turning Point USA“, која се фокусира на конзервативниот активизам на универзитетските кампуси, истакнати личности во конзервативното движење, претставници на администрацијата на Трамп и оние кои рекоа дека биле обликувани од делото на Кирк и десничарскиот христијански поглед на светот.Тие ја нагласија потребата од продолжување на активизмот на 31-годишникот и ја нагласија неговата длабока вера за време на петчасовната служба. Кирк, кој дебатираше со студенти на Универзитетот во Јута кога беше убиен, постојано е опишуван како маченик и е ставен како историска личност за конзервативното движење.Неколку говорници рекоа дека веруваат оти неговата смрт дополнително ќе го оживее конзервативниот момент во Америка, кој веќе е во моќна позиција со оглед на контролата на Трамп врз Белата куќа и републиканците врз Конгресот.„Денот кога Чарли почина, ангелите плачеа, но тие солзи се претворија во оган во нашите срца“, рече Стивен Милер, заменик-шеф на кабинетот на Белата куќа.

