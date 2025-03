Трамп го објави Ф-47: „Светот сè уште не го видел ова“

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп најави дека САД, по пауза, наскоро ќе започнат со производство на борбен авион од шестата генерација наречен Ф-47.„Во моја насока, Военото воздухопловство на Соединетите Американски Држави оди напред со првиот светски борбен авион од шеста генерација, број шест, шеста генерација, ништо во светот не му се приближува и ќе биде познат како Ф-47“, рече Трамп на заедничката прес-конференција со министерот за одбрана Пит Хегсет.Трамп истакна дека експерименталната верзија на Ф-47 лета речиси пет години, а за производството ќе биде задолжен Боинг, пренесува Си-Ен-Ен.„По ригорозен и темелен натпревар меѓу некои од најголемите американски воздухопловни компании, Воздухопловните сили ќе му доделат на Боинг договор за следната генерација на платформа за доминација на воздухот“, објави Трамп.Трамп го опиша новиот авион како „нешто што никој досега не го видел“.Началникот на Генералштабот на воздухопловните сили, генералот Дејвид Олвин го нарече авионот „крунски скапоцен камен во семејството на системи за доминација на воздухот од следната генерација“ што ќе помогне да се создаде „следната генерација на модерна воздушна војна“.Кон крајот на минатата година, американските воздухопловни сили ја паузираа одлуката за производство, велејќи дека конечната одлука ќе биде на администрацијата на Трамп.Програмата Следната генерација воздушна доминација (НГАД) е наменета за производство на борбен авион од шестата генерација на американската војска, понов и понапреден од Lockheed Martin F-35 Lighting II, кој претрпе големи пречекорувања на трошоците и доцнење.Милијардерот Илон Маск го критикуваше F-35, наместо тоа се залагаше за беспилотни летала како поевтино и поефикасно оружје.Trump: “The F-47 is equipped with state of the art stealth technology — it is virtually unseeable.” pic.twitter.com/9uiuFnWLop— Aaron Rupar (@atrupar) March 21, 2025Дизајнирајте строго чувана тајнаАмериканскиот претседател Доналд Трамп му додели на производителот Боинг договор за изградба на најсофистицираниот борбен авион на американското воено воздухопловство, што е многу неопходен поттик за компанијата која долго време се бори, пишува Ројтерс.Програмата Следната генерација воздушна доминација (НГАД) ќе го замени Ф-22 Раптор на Локхид Мартин, првиот борбен авион од петта генерација во светот.Ројтерс известува дека NGAD е авион со екипаж дизајниран да влезе во борба заедно со беспилотни летала.Дизајнот на авионот останува строго чувана тајна, но најверојатно ќе вклучува стелт, напредни сензори и најсовремени мотори .Трамп рече дека новиот авион ќе се вика Ф-47 и додаде дека авионот ќе биде понуден на продажба во странство , но не прецизираше цена.Акциите на Боинг пораснаа за пет отсто по веста, додека вредноста на Локхид Мартин падна за речиси шест отсто.



