Трамп го повика Зеленски да се откаже од влегувањето во Крим и НАТО

– Американскиот претседател Доналд Трамп го повика украинскиот претседател Владимир Зеленски да се откаже од влегувањето во Крим и НАТО, наведувајќи дека овие две прашања не се во агендата, известува Анадолу.Претседателот Трамп, кој денес ќе им биде домаќин на европските лидери заедно со Зеленски во Белата куќа, даде изјави за процесот Русија – Украина на својот профил на платформата Трут сошал.Трамп ја изрази својата гордост што е домаќин на толку многу европски лидери и нагласи дека ќе имаат важни дискусии кои водат кон мировниот процес.Осврнувајќи се на Зеленски, претседателот Трамп наведе:„Тој може веднаш да ја заврши војната со Русија ако сака, или може да продолжи да се бори“, и истакна дека поранешниот претседател Барак Обама ѝ го дал Крим на Русија без ниту еден истрел и дека тој повеќе не може да се врати.Трамп во објавата наведе и дека влезот на Украина во НАТО повеќе не е на маса.Претседателот на САД денес ќе се сретне со украинскиот претседател Зеленски во Белата куќа, по што ќе следува состанок со поширок обем заедно со европските лидери.

