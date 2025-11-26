Трамп го повлече рокот за прифаќање на мировниот план што ѝ го даде на Украина, преговорите остануваат без временска рамка

Американскиот претседател Доналд Трамп објави дека повеќе не инсистира на претходно споменатиот рок Украина да го прифати мировниот предлог поддржан од САД до четврток, наведувајќи дека „неговиот рок е денот кога сè ќе заврши“.

Трамп оцени дека Русија во моментов има предност на терен и дека, како што рече, би било во интерес на Украина да постигне договор, предупредувајќи дека Москва би можела да преземе дел од украинската територија во наредните месеци.

Тој нагласи дека американските преговарачи бележат напредок во разговорите со Русија и Украина, тврдејќи оти Москва прифатила „одредени отстапки“, но не откривајќи што точно било договорено.

Мировниот предлог, првпат објавен од „Ројтерс“ минатата недела, предизвика силна загриженост во Киев и европските престолнини, поради сомневања дека администрацијата на Трамп се обидува да ја притисне Украина да потпише договор кој ѝ оди во полза на Москва.