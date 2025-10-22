Трамп го предупреди Хамас: Ако конфликтот продолжи, крајот ќе биде брутален

Претседателот на САД, Доналд Трамп, изјави дека доби бројни покани од Блискиот Исток од земји кои се подготвени да учествуваат во мировни мисии во Газа.

Трамп на својот профил на социјалната мрежа Truth Social изјави дека многу сојузници изразија подготвеност да се приклучат на меѓународните сили во Газа и да интервенираат против Хамас доколку таа организација продолжи со насилството и кршењето на договорот.

„Разговарав со сојузници од регионот кои се подготвени, со ентузијазам, да ги испратат своите сили и да помогнат во стабилизирањето на ситуацијата“, напиша Трамп.

Тој додаде дека е благодарен и на Индонезија и на нејзиното раководство за поддршката што им ја даваат на Блискиот Исток и на САД.

Американскиот претседател нагласи дека сè уште постои шанса за мирен исход, но предупреди дека ако Хамас продолжи со своите агресивни дејствија, последиците ќе бидат брзи и тешки.