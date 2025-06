Трамп го прифати извинувањето на Маск: „Многу слатко, не се каам за ништо“

0 SHARES Сподели Твитни

Доналд Трамп го нарече извинувањето на Илон Маск „многу слатко“ и рече дека не му е лут.Американскиот претседател реагираше откако шефот на автомобилската компанија „Тесла“, кој неодамна упати остри коментари кон актуелниот американски претседател, се покаја за тоа.Трамп нагласи дека иако е разочаран од однесувањето на Маск, не го смета за одговорен за ситуацијата и нема лоши чувства кон него. Дури додаде дека е подготвен да му прости на милијардерот.Trump calls Musk’s apology “very sweet,” says he holds no grudge.Donald Trump responded to Elon Musk’s expression of regret over his recent harsh remarks about the U.S. President, calling the apology “very sweet.”Trump said he was disappointed in Musk’s behavior but doesn’t… pic.twitter.com/7ERny2FyPw— NEXTA (@nexta_tv) June 11, 2025Во понатамошен развој на настаните, беше откриено дека потпретседателот на САД, Џ. Д. Венс, го контактирал Маск на 6 јуни, поканувајќи го да го прекине конфликтот со Трамп.Сепак, Венс не го критикуваше директно Маск, туку се обиде нежно да посредува за да ги намали тензиите меѓу нив.Оваа ситуација е дел од поширока дебата во која се вклучени големи јавни личности и политичари, каде што личните и политичките односи честопати се мешаат и влијаат на јавното мислење и политичките настани од тоа време.



Пронајдете не на следниве мрежи: