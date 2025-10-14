Трамп го стегна Макрон – светот е во неверица ВИДЕО

Денешното ракување меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и неговиот француски колега Емануел Макрон повторно привлече големо внимание на социјалните мрежи.Трамп ја стегна раката на Макрон толку цврсто што францускиот претседател се обиде неколку пати да ја ослободи, но без успех.Францускиот лидер можеше да се повлече дури откако Трамп го ослободи својот стисок.Погледнете како изгледаше тоа во видеото подолу. 🚨 LMAO! French President Macron looks TERRIFIED as President Trump manhandles him and about rips his arm offTrump’s always dominating these dweebs 🤣 pic.twitter.com/syfbR5dMTh— Nick Sortor (@nicksortor) October 13, 2025