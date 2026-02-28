Трамп: ГО УБИВМЕ АЈАТОЛАХОТ!

0 SHARES Сподели Твитни

Хамнеи, еден од најзлите луѓе во историјата, е мртов. Ова не е само правда за народот на Иран, туку и за сите големи Американци и оние луѓе од многу земји низ целиот свет, кои беа убиени или осакатени од Хамнеи и неговата банда крволочни КРИМИНАЛЦИ.

Тој не можеше да ги избегне нашите разузнавачки и високо софистицирани системи за следење и, тесно соработувајќи со Израел, немаше ништо што тој, или другите лидери кои беа убиени заедно со него што можеа да направат.

Ова е најголемата шанса за иранскиот народ да ја врати својата земја. Слушнавме дека многу од нивните ИРГК, војската и другите безбедносни и полициски сили повеќе не сакаат да се борат и бараат имунитет од нас.

Како што реков синоќа, „Сега можат да имаат имунитет, а подоцна добиваат само смрт!“ Се надеваме дека ИРГК и полицијата мирно ќе се спојат со иранските патриоти и ќе работат заедно како единица за да ја вратат земјата до величието што го заслужува.

Тој процес наскоро треба да започне, бидејќи не само смртта на Хамнеи, туку и Земјата беше, само за еден ден, многу разорена, па дури и уништена. Сепак, силното и прецизно бомбардирање ќе продолжи, непрекинато во текот на целата недела или, колку што е потребно за да ја постигнеме нашата цел за МИР НИЗ ЦЕЛИОТ БЛИСКИ ИСТОК И, НАВИСТИНА, НИЗ СВЕТОТ!

