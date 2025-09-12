Трамп: Го фативме осомничениот за убиството на Чарли Кирк

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп во интервју за „Фокс њуз“ изјави дека бил информиран оти е уапсен осомничениот за убиството на Чарли Кирк.„Мислам дека можам да кажам со висок степен на сигурност дека го имаме“, рече Трамп откако еден новинар го праша за најновите вести во врска со осомничениот за убиството на инфлуенсерот.Тој исто така рече дека осомничениот бил пријавен од „некој многу близок до него“ и дека информациите за ова ќе бидат објавени подоцна.„Локалните власти одлично ја завршија работата, сите соработуваа. Сè се среди“, рече Трамп.Тој исто така откри дека ја добил информацијата за неговото апсење пет минути пред почетокот на интервјуто за „Фокс њуз“ и дека уапсеното лице има 28 или 29 години.Американскиот претседател се надева дека убиецот на Кирк ќе добие смртна казна: „Кирк беше најдобрата личност и не го заслужуваше ова“. Трамп, исто така, рече дека Кирк му е „како син“.„Тој беше брилијантен човек кој ми помогна со TikTok. Никогаш не сум видел млади луѓе да одат само кај една личност како што правеа кај Чарли“, изјави тој за Fox News.Кирк беше застрелан во среда вечерта од далечина од 200 метри додека зборуваше пред млади луѓе на настан на Универзитетот во Јута. Кирк подоцна почина од повредите.

