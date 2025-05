Трамп даде итно соопштение по терористичкиот напад во Вашингтон

0 SHARES Сподели Твитни

По терористичкиот напад што се случи во Вашингтон, кога двајца вработени во израелската амбасада беа убиени пред Еврејскиот музеј во центарот на тој град, се огласи американскиот претседател Доналд Трамп.„Овие ужасни убиства во Вашингтон, кои се темелат на очигледен антисемитизам, мора да престанат, СЕГА! Омразата и радикализмот немаат место во САД. Сочувство до семејствата на жртвите. Тажно е што вакви работи можат да се случат. Бог да ве благослови СИТЕ“, напиша Трамп.“These horrible D.C. killings, based obviously on antisemitism, must end, NOW! Hatred and Radicalism have no place in the USA. Condolences to the families of the victims. So sad that such things as this can happen! God Bless You ALL!” —President Donald J. Trump pic.twitter.com/Z30bjAQOpZ— The White House (@WhiteHouse) May 22, 2025Неговата објава беше споделена на официјалниот профил на Белата куќа X.Жртвите, маж и жена, биле застрелани додека си заминувале од настан во Еврејскиот музеј на Капитал, изјавиле извори за партнерот на Би-Би-Си-Ес, додавајќи дека инцидентот изгледа бил насочен напад.Пукањето се случило во 21:05 часот. локално време во област позната по бројните туристички атракции, музеи и владини институции, вклучувајќи ја и регионалната канцеларија на ФБИ во Вашингтон.Извештаите наведуваат дека повеќе вработени во израелската амбасада биле присутни на настанот во музејот во времето на нападот.„Активно истражуваме и работиме на собирање повеќе информации за споделување“, објави Ноем на Network X: „Се молиме за семејствата на жртвите. Ќе го изведеме овој изопачен сторител пред лицето на правдата“.Амбасадорот на Израел во Обединетите нации го нарече инцидентот „развратен чин на антисемитски тероризам“.



