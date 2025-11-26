Трамп даде „нов рок“ за мировниот план: „Русија ќе го добиеше за два месеци во секој случај“

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави на 25 ноември дека Украина нема рок да го прифати првично подготвениот предлог од 28 точки, со што се повлече од претходните изјави во кои навести дека сака договор до Денот на благодарноста .

„Крајниот рок за мене е – кога ќе биде готово“, им рече Трамп на новинарите на авионот „Ер Форс Уан“. Тој додаде дека американските преговарачи постигнуваат напредок во разговорите и со Москва и со Киев, наведувајќи дека Русија се согласила на „некои отстапки“, иако не даде детали.

Рамката за завршување на војната, изготвена од американската страна зад затворени врати и подготвена од американскиот специјален претставник Стив Виткоф во координација со претставникот на Кремљ, Кирил Дмитриев, предизвика загриженост дека Вашингтон би можел да изврши притисок врз Украина да потпише договор поволен за Кремљ.

„Фајненшл тајмс“ претходно објави дека планот од 28 точки бил скратен на 19 за време на разговорите меѓу американските, украинските и европските делегации во Женева.

На прашањето за критиките за предлогот, Трамп рече: „Тоа беше само мапа“.

„Тоа не беше план. Тоа беше концепт. И сега секоја од 28-те точки е земена од тоа, а потоа се сведува на 22 точки. Многу работи се решени, и тоа многу поволно. Ќе видиме што ќе се случи“, рече Трамп.

Трамп додаде дека неговиот претставник, Стив Виткоф, ќе отпатува во Москва следната недела за да се сретне со рускиот претседател Владимир Путин .

Во последните денови, Трамп изјави дека сака Украина да се согласи на мировен договор до Денот на благодарноста. Сепак, американскиот претседател и неговите помошници оттогаш се повлекоа од тој цврст рок, велејќи дека сакаат договор „што е можно поскоро“.

„Блумберг“ објави дека за време на телефонскиот разговор на 14 октомври со главниот советник на Путин, Јуриј Ушаков, Виткоф предложил заедничка работа на план за прекин на огнот и организирање телефонски разговор меѓу Трамп и Путин пред посетата на претседателот Володимир Зеленски на Белата куќа таа недела, наведувајќи го неодамнешниот договор за Газа како можен модел.

Кога беше прашан за извештајот, Трамп рече дека не го слушнал снимката, но дека тоа не го изненадило.

„Тоа е она што го прави оној што склучува договори. Знаете, бидејќи мора да ѝ го продаде тоа на Украина. Мора да ѝ ја продаде Украина на Русија. Мора да кажете, тука, дека тие го сакаат ова. Мора да ги убедите во тоа. Тоа е многу стандарден тип на преговори. Не го слушнав тоа, но слушнав дека тоа е стандардна приказна за преговори“, рече американскиот претседател.

Трамп додаде дека Русија се чини дека има предност на бојното поле во моментов и дека е во интерес на Украина да постигне договор.

„Русија би можела да земе дел од украинската територија во следните два месеци“, рече тој, додавајќи дека безбедносните гаранции за Украина се преговараат со Европа.

Опишувајќи ги тековните разговори, тој рече: „Па, тие сега зборуваат за промена на земјиштето од двете страни и се обидуваат да ја средат границата. Не можете да повлечете линија низ средината на куќа. Не можете низ средината на автопат. Значи, тие се обидуваат да сфатат нешто. Тоа е комплициран процес. Не оди толку брзо.“

