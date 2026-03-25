Трамп дознава за успесите на Иран од медиумите: Неговите соработници пуштаат само кратки видеа од „нешта што експлодираат“ на брифинзите

Американскиот претседател Доналд Трамп секојдневно добива кратки видео извештаи за американските воени операции против Иран, кои ги прикажуваат најуспешните напади врз ирански цели во последните 48 часа, според американските претставници.

Според нив, овие видеа траат околу две минути и главно се состојат од снимки од експлозии и уништување на воени цели. Еден извор ги опиша како серија сцени од „нешта што експлодираат“.

Овие извештаи се дел од пошироките информации на претседателот, кои вклучуваат и разговори со воени и разузнавачки советници, странски лидери и следење на медиумите. Сепак, токму овој начин на презентирање предизвика загриженост кај некои од сојузниците на Трамп, кои веруваат дека претседателот можеби не ја добива целосната слика за војната, која веќе е во својата четврта недела.

Официјалните лица велат дека ваквите видеа дополнително го зголемуваат незадоволството на Трамп од медиумското известување. Имено, претседателот наводно се прашува зошто медиумите не ги нагласуваат успесите што ги гледа на дневните брифинзи и зошто неговата администрација не успева подобро да го обликува јавниот наратив за војната.

Портпаролката на Белата куќа, Каролина Ливит, ги отфрли овие тврдења.

„Тоа е апсолутно лажно тврдење од некој што не бил во просторијата“, рече Ливит, додавајќи дека Трамп активно бара мислење од сите свои советници и инсистира на целосна искреност.

Портпаролот на Министерството за одбрана, Шон Парнел, го изјави истото, нагласувајќи дека операцијата наречена „Епска бесност“ била исклучително успешна.

„Нашите сили ја извршија мисијата со неспоредлива прецизност и ги постигнаа сите цели“, рече Парнел, додавајќи дека министерот за одбрана Пит Хегсет редовно комуницира со претседателот за сите аспекти на операцијата.

Сепак, некои извори тврдат дека избраните видеа не го одразуваат целосниот обем на конфликтот, бидејќи американската војска спроведува стотици напади секој ден, од кои сите не можат да му бидат прикажани на претседателот.

„Не можеме да му кажеме секој детаљ“, рече еден функционер, додавајќи дека брифинзите на Трамп честопати предизвикуваат попозитивни реакции кога се фокусираат на американските успеси.

Според овие изјави, информациите што ги добива претседателот главно ги нагласуваат успесите на САД, додека активностите на Иран се презентирани со помалку детали.

Пример е неодамнешниот напад на Иран врз воздухопловната база „Принц Султан“ во Саудиска Арабија, во кој беа погодени пет американски авиони за полнење гориво. Според еден функционер, Трамп не бил информиран за нападот преку официјални канали, туку дознал за тоа од медиумите.

Откако побарал повеќе информации, му било кажано дека штетата не е голема. Сепак, изворите тврдат дека зад затворени врати претседателот реагирал бурно на медиумското известување, додека јавно ги обвинувал медиумите дека ја прикажуваат ситуацијата на погрешен начин и дека сакаат САД да „ја изгубат војната“.

Прашањето за тоа како претседателите ги примаат и обработуваат информациите за време на воени конфликти не е ново. За време на претходните војни, вклучувајќи ги Виетнам, Ирак и Авганистан, американските администрации се соочија со обвинувања за селективно известување и игнорирање на негативните факти.

