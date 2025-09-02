Трамп: Дознав нови, интересни детали во врска со Украина

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека дознал нови, интересни детали во врска со решавањето на украинската криза.

„Дознав за нови детали што би можеле да бидат многу интересни. Ќе знаете за неколку дена“, рече Трамп кога го прашаа новинарите. Трамп додаде дека внимателно ги следи потезите на Москва и Киев и дека некои мерки ќе бидат воведени во следните неколку дена.

„Ќе видиме што ќе се случи. Ќе видиме што ќе направат и што ќе се случи. Ја следам ситуацијата многу внимателно“, рече тој. Американскиот претседател нагласи дека САД би можеле да го променат својот став кон Русија и Украина доколку неодамнешниот самит во Анкориџ не ги даде посакуваните резултати.

„Имав навистина добра средба со рускиот претседател Владимир Путин пред неколку недели. Ќе видиме дали тоа ќе доведе до нешто. Ако не, тогаш ќе заземеме поинаков став“, рече тој, без да прецизира што имал на ум.