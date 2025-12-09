Трамп: Европа се распаѓа, има слаби лидери

Европа е распаѓачка група нации предводени од слаби луѓе кои не знаат што прават, изјави американскиот претседател Доналд Трамп во интервју за Политико. Тој рече дека традиционалните сојузници на САД не успеале да ја контролираат миграцијата и да ја прекинат војната меѓу Русија и Украина.

Тој јасно стави до знаење дека ќе ги поддржи европските политички кандидати кои ја делат неговата визија за континентот. Широкиот напад врз европското политичко лидерство е најострата критика на претседателот досега кон овие западни демократии, заканувајќи се со одлучувачки раскол со земји како Франција и Германија, кои веќе имаат многу затегнати односи со администрацијата на Трамп. „Мислам дека се слаби“, рече Трамп за европските политички лидери.

„Но, исто така мислам дека сакаат да бидат толку политички коректни. Не знаат што да прават. Европа не знае што да прави“, додаде тој. Американскиот претседател ја комбинираше оваа отворена, дури и отворена, искреност за европските прашања со низа силни изјави за прашања поблиску до дома: Тој рече дека поддршката за итно намалување на каматните стапки ќе биде значаен фактор во неговиот избор на нов претседател на Федералните резерви. Поранешниот бизнисмен може да ја прошири и војната против дрогата во Мексико и Колумбија.

Тој ги повика конзервативните судии на Врховниот суд, Самуел Алито и Кларенс Томас, двајцата над 70 години, да останат. Коментарите на Трамп за Европа доаѓаат во особено несигурно време во разговорите за ставање крај на војната на Русија во Украина, бидејќи европските лидери изразија растечка загриженост дека Трамп би можел да ја напушти Украина и нејзините континентални сојузници на руската агресија. Во интервјуто, Трамп не им понуди никакви уверувања на Европејците за ова прашање, па дури и посочи дека Русија е очигледно во посилна позиција од Украина.

Трамп разговараше во Белата куќа со Даша Бернс од Политико на 8 декември за специјална епизода од „Разговорот“. Следниот ден, медиумот го нарече Трамп највлијателната фигура што ја обликува европската политика во наредната година, одлика што претходно им се доделуваше на лидери како што се украинскиот претседател Володимир Зеленски, италијанскиот премиер Ѓорѓи Мелони и унгарскиот премиер Виктор Орбан. Соверните коментари на Трамп за Европа беа во остра спротивност со дел од неговата домашна реторика во интервјуто. Претседателот и неговата партија се соочија со серија изборни порази и растечка дисфункција во Конгресот оваа есен, бидејќи гласачите се бунтуваат против високите трошоци за живот.

Трамп се мачи да испрати порака што одговара на новата реалност: во интервјуто, тој ѝ даде на економијата оценка „А-плус-плус-плус-плус“, инсистираше дека цените паѓаат насекаде и одби да скицира конкретно решение за претстојното зголемување на здравствената заштита. Во последните денови, европските престолнини се тресат од страв по објавувањето на новата Стратегија за национална безбедност на Трамп, многу провокативен манифест што ја спротивставува администрацијата на Трамп против мејнстрим европската политичка елита и ветува дека ќе „потхрани отпор“ кон европскиот статус кво за имиграцијата и други политички нестабилни прашања. Во интервјуто, тој ја засили оваа глобална перспектива, опишувајќи градови како Лондон и Париз како „крцкаат под тежината на миграцијата од Блискиот Исток и Африка“.