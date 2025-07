Трамп еднаш организираше забава за „млади жени“ каде што Епштајн беше единствениот гостин: Обвинувањата се натрупуваат

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп еднаш организираше забава со „млади жени“ каде што посрамотениот покоен Џефри Епштајн „беше единствениот друг гостин“, според еден извештај, додека обвинувањата се натрупуваат против шефот на Белата куќа за дружење со осуден милијардер педофил.Шефот на Белата куќа е под зголемен притисок да ги објави сите досиеја поврзани со случајот Епштајн, што досега одбиваше да го стори и покрај неговото предизборно ветување во 2024 година, објавува британскиот „Индипендент“ .Најновите сериозни обвинувања за аферата Трамп-Епштајн се дел од новата статија на „Њујорк тајмс“ објавена во саботата со наслов „Внатре во долгото пријателство меѓу Трамп и Епштајн“. Во текстот се наведува дека „речиси 15 години, двајцата мажи се состанувале и се дружеле заедно на Менхетен и Палм Бич, Флорида, сè до расправијата што му претходеше на првото апсење на Епштајн“.Понатаму се опишува како Трамп организирал „забава во Мар-а-Лаго за млади жени во натпреварот „девојки од календарот“, а Епштајн бил единствениот друг гостин“. Се вели дека забавата ја организирал бизнисменот од Флорида, Џорџ Хурани.Trump once hosted party for ‘young women’ where Epstein was only guest, says report https://t.co/oStxgB71cs pic.twitter.com/E9sobGAoRi— The Independent (@Independent) July 20, 2025Хурани се сети дека бил изненаден што Епштајн бил единствениот друг гостин на списокот на гости.„Реков: „Доналд, ова треба да биде ВИП забава“, изјави г-дин Хурани за весникот за забавата во 2019 година. „Дали велиш дека си само ти и Епштајн?“.Ова доаѓа само неколку дена откако шокантниот извештај на „Волстрит џурнал“ објави похотлива порака и цртеж што Трамп наводно му ги испратил на Епштајн за неговиот 50-ти роденден. Делото на Трамп е родено меѓу албум со писма што го прославуваат јубилејот на Епштајн.Американскиот претседател негираше дека цртежот или писмото се негово дело и сега го тужи весникот, како и неговиот сопственик, медиумскиот тајкун Руперт Мердок , и двајца новинари. Во тужбата, Трамп бара отштета од 10 милијарди долари .Во петокот, главниот обвинител на САД, Пам Бонди, поднесе барање во Њујорк за објавување на транскриптите од големата порота поврзани со случајот Епштајн. Администрацијата на Доналд Трамп е сè повеќе заплеткана во сопствените противречности. И покрај претходните тврдења на некои функционери на Трамп дека имаат компромитирачки „список на клиенти на Епштајн“, ФБИ и Министерството за правда неодамна изјавија дека таков список не постои и дека истрагата не пронашла докази за уцена од познати личности. Тие, исто така, потврдија дека Епштајн извршил самоубиство во затвор на Менхетен во 2019 година.Ова не ги задоволи ниту најжестоките поддржувачи на Трамп, кои со години градат наратив за „длабоката држава“ и ја прикриваат вистината за елитите и трговијата со деца. Кога истите функционери кои ги поттикнуваа теориите на заговор сега рекоа дека „нема ништо спорно“, тоа само дополнително ги зајакна сомнежите во тие кругови.



