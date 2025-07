Трамп е исмејуван на интернет поради писмото испратено до Цвијановиќ: ѝ се обратил со господин

0 SHARES Сподели Твитни

Во понеделникoт, американскиот претседател Доналд Трамп објави писмо што го испрати до Претседателството на Босна и Херцеговина во кое информира за воведување на царини од 30 проценти, но една техничка грешка особено го привлече вниманието на многу корисници на Твитер.Имено, во писмото, Трамп погрешно го навел полот на претседателката на Претседателството, Жељка Цвијановиќ. Додека во воведот правилно напишал „Нејзина Екселенција“, подоцна во текстот ѝ се обраќа со „Господине претседателе“.

President Trump’s letter to the Chairperson of the Presidency of Bosnia and Herzegovina pic.twitter.com/ijxedJk9kS— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 7, 2025

Еден од коментаторите, кој е и водител на неколку подкасти и има голем број следбеници, напиша:„„Почитуван господине претседателе“ Вие идиоти буквално објавивте писмо што го испративте до шеф на странска држава во кое наведовте „Нејзина екселенција“, а потоа рековте „Господине претседателе“… и потоа го објавивте! Буквално ја објавивте оваа монументално глупава грешка за сите да ја видат. Каква кловновска претстава.“

Друг корисник сподели слика од Цвијановиќ со коментар:„Ја етикетиравте оваа личност како „господине“. Брзо прашање: Што е жена?“Многу корисници генерално сметаа дека стилот на самата буква не е достоинствен и истакнуваа дека зборовите почнуваат неправилно со голема буква, што не е норма во англискиот јазик.



