Трамп е критикуван поради фотографија генерирана од вештачка интелигенција

Ватиканските и италијанските претставници го критикуваа американскиот претседател Доналд Трамп за објавувањето фотографија генерирана со вештачка интелигенција, на која е облечен како папа, за време на деветдневната жалост за починатиот папа Франциск, пред конклавата за избор на нов папа што започнува на 7 мај.

Во исто време, американските претставници пронајдоа зборови за оправдување за потегот на Трамп, објави АП.

Фотографијата беше споделена во петокот вечерта на социјалната мрежа на Трамп „Truth Social“, а подоцна ја објави Белата куќа на својот официјален профил на Твитер.

Поранешниот италијански премиер Матео Ренци изјави дека фотографијата е срамна и ги навредува верниците и институциите.

Портпаролот на Ватикан, Матео Бруни, одби да коментира.

Италијанските и шпанските медиуми, реагирајќи на фотографијата на Трамп како папа, изјавија дека таа сведочи за „лошиот вкус“ на американскиот претседател, како и дека фотографијата е навредлива со оглед на тоа што е во тек периодот на официјална жалост за папата Франциск.

Италијанскиот весник „Република“ денес објави фотографија од Трамп како папа на својата насловна страница, обвинувајќи го Трамп за „патолошка мегаломанија“.

Десничарот и сојузник на Трамп, Џек Пособиец, застана во одбрана на американскиот претседател, наведувајќи дека сите се шегувале за претстојните папски избори цела недела и дека тоа се нарекува чувство за хумор.

Трамп се пошегува со новинарите минатата недела кога изјави дека би сакал да биде папа.

