Трамп загрижен за спојувањето на Netflix и Warner Brothers: Дали ќе биде одобрено? Јас лично ќе одлучам

Американскиот претседател Доналд Трамп изрази потенцијална загриженост во врска со планираниот договор на Netflix за купување на филмското студио Discovery на Warner Brothers и популарните стриминг мрежи HBO вреден 72 милијарди долари.

На настан во Вашингтон, тој рече дека Нетфликс има „голем пазарен удел“ и дека вкупната големина на компаниите „може да биде проблем“.

Во петокот, двете компании соопштија дека постигнале договор за донесување на франшизи на „Ворнер Брадерс“ како „Хари Потер“ и „Игра на тронови“ на „Нетфликс“, создавајќи нов медиумски гигант.

Планираниот договор, кој предизвика загриженост кај некои во индустријата, сè уште не е одобрен од страна на органите за конкуренција.

Лансиран во 1997 година како компанија за изнајмување ДВД-а по пошта, Netflix прерасна во најголемата светска услуга за стриминг со претплата. Овој договор, најголемиот што филмската индустрија го видела подолго време, би ја зацврстил нејзината водечка позиција.

Според договорот, неколку глобални забавни франшизи, како што се „Луни Тјунс“, „Матрикс“ и „Господар на прстените“, ќе се префрлат на „Нетфликс“.

Се очекува договорот да се затвори откако „Ворнер Брос“ ќе ги подели своите операции во втората половина од 2026 година.

Одделот за конкуренција на Министерството за правда на САД, кој ги надгледува големите спојувања, би можел да тврди дека договорот го крши законот ако споените компании освојат премногу од пазарот на стриминг.

На настан во Центарот „Џон Ф. Кенеди“ во главниот град на САД, Трамп рече дека Нетфликс има „многу голем пазарен удел“ кој „многу би се зголемил“ доколку се постигне договор.

Трамп додаде дека лично ќе биде вклучен во одлуката дали да се одобри договорот или не и постојано ја истакнуваше големината на пазарниот удел на Нетфликс.

Тој исто така рече дека ко-сопственикот на Нетфликс, Тед Сарандос, неодамна ја посетил Овалната соба и го пофалил за неговата работа во компанијата.

„Имам голема почит кон него. Тој е одлична личност. Тој ја заврши една од најголемите работи во историјата на филмот“, рече тој.

Сарандос претходно призна дека договорот можеби ги изненадил инвеститорите, но рече дека тоа е можност да се позиционира Нетфликс за успех во „наредните децении“.

Нетфликс ги победи неколку конкуренти како „Комкаст“ и „Парамаунт Скајденс“ за да постигне договор со „Ворнер Брос“.

„Парамаунт Скајденс“, предводена од Дејвид Елисон, претходно се обиде да го купи целиот „Ворнер Брос“, вклучувајќи ги и неговите кабелски мрежи.

„Ворнер Брос“ го отфрли тој пристап пред да биде ставен на продажба.

Мултимилјардерот татко на Дејвид Елисон, Лари Елисон, е близок сојузник на Трамп.

Здружението на писатели на Америка, Исток и Запад, повика на блокирање на спојувањето, велејќи дека „најголемата светска компанија за стриминг го проголтува еден од своите најголеми конкуренти, што е она што антимонополските закони се дизајнирани да го спречат“.

„Резултатот би ги елиминирал работните места, би ги намалил платите, би ги влошил условите за сите работници во индустријата за забава, би ги зголемил цените за потрошувачите и би го намалил обемот и разновидноста на содржините за сите гледачи“, се вели во петокот.

