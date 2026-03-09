Трамп: Заедно со Нетанјаху ќе одлучиме кога ќе заврши војната

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави за „Тајмс оф Израел“ во неделата дека одлуката за тоа кога да се заврши војната со Иран ќе биде „заедничка“ и ќе ја донесе заедно со премиерот Бенјамин Нетанјаху.

Трамп, исто така, во краткото телефонско интервју изјави дека Исламската Република ќе го уништи Израел доколку тој и Нетанјаху не беа тука.

„Иран ќе го уништи Израел и сè друго околу него… Работевме заедно. Уништивме земја што сакаше да го уништи Израел.“

Американскиот претседател беше прашан дали сам ќе одлучи кога ќе заврши војната со Иран или дали и Нетанјаху ќе има збор. „Мислам дека е заемно. Разговаравме. Ќе донесам одлука во вистинско време, но сè ќе биде земено предвид“, одговори тој, посочувајќи дека иако Нетанјаху ќе има придонес, американскиот претседател ќе го има последниот збор.

На прашањето дали Израел би можел да ја продолжи војната против Иран дури и откако САД ќе одлучат да ги прекинат нападите, Трамп одби да ја разгледа теоретската можност пред да додаде: „Не мислам дека ќе биде потребно.“

Трамп се обиде да избегне ограничување на специфична временска рамка за војната, но портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, во петокот изјави дека Вашингтон очекува таа да трае четири до шест недели. Одговорите на Трамп за „Тајмс оф Израел“ посочија на значителниот степен на влијание што Нетанјаху, се чини, го има врз донесувањето одлуки на Трамп во војната, која САД и Израел ја започнаа заеднички на 28 февруари со напад во кој беше убиен врховниот лидер на Иран, Али Хамнеи.

Трамп го одржа телефонското интервју кратко откако иранските државни медиуми објавија дека Собранието на експерти на Исламската Република го именувало синот на Хамнеи, Моџтаба, за следен врховен лидер на земјата. Часови претходно, Трамп изјави за ABC News дека следниот лидер на Иран нема да „трае долго“ ако нема одобрение од Белата куќа. Трамп одби да коментира за изборот на Моџтаба, изјавувајќи: „Ќе видиме што ќе се случи“.