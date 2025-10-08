Трамп за војната во Украина: Мислев дека тоа ќе биде еден од полесните проблеми

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека решавањето на војната што ја започна Русија против Украина се покажало како потешко од постигнувањето мир на Блискиот Исток.Трамп ги даде овие коментари на средба со канадскиот премиер Марк Карни, пренесува Телеграф.Американскиот претседател рече дека склучил седум одлични договори и дека предложил мировен план за Газа.Зборувајќи за војната на Русија против Украина, тој ги повтори своите претходни коментари за многуте жртви и ја нарече ситуацијата „луда“.„Мислев дека ќе биде едно од најлесните. Се сложувам многу добро со Путин и мислев дека ќе биде лесно. Многу сум разочаран од него бидејќи мислев дека ова ќе биде лесно за решавање, но се покажа дека е веројатно потешко од Блискиот Исток“, рече Трамп.

