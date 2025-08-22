Трамп: За две недели ќе знаеме дали ќе има мир во Украина

Американскиот претседател Доналд Трамп даде важна изјава во врска со конфликтот во Украина.Тој нагласи дека во рок од две недели ќе биде јасно дали ќе се постигне мир во овој проблематичен регион.„Во рок од две недели ќе знаеме дали ќе има мир во Украина. Тогаш можеби ќе треба да заземеме поинаков пристап“, рече Трамп.Trump:“We’ll know within two weeks whether there will be peace in Ukraine. After that we’ll have to maybe take a different tact” pic.twitter.com/58xPzAH8Hx— Visegrád 24 (@visegrad24) August 21, 2025Тој наговести дека доколку ситуацијата не се подобри, ќе биде потребно да се промени стратегијата за подобро да се справи со случувањата на терен.Оваа изјава доаѓа во време кога тензиите и дипломатските напори за решавање на конфликтот се на врвот, држејќи го вниманието на светот фокусирано на иднината на Украина.Инаку, Трамп минатиот петок се сретна со рускиот претседател Владимир Путин за да најде решение за прекин на војната во украинската држава.