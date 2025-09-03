Трамп за инцидентот со авионот на Фон дер Лајен: Барем не го користеше мобилниот телефон, тоа е добро понекогаш

Претседателот на САД, Доналд Трамп, го коментираше инцидентот со авионот на претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, кој беше принуден да слета во Бугарија откако Русија наводно го попречи нејзиниот GPS сигнал, објавува РБЦ-Украина.

Трамп го коментираше настанот на свој начин. „Па, таа имаше интересен инцидент. Таа е извонредна жена“, рече тој, истакнувајќи дека никој не знае зошто GPS-от во авионот на претседателката на Европската комисија престана да работи.

„Но, ѝ ја одзедоа можноста да го користи телефонот. Понекогаш тоа е добро“, рече Трамп, додавајќи дека ако тоа му се случело, ќе бил среќен.

Медиумот потсетува дека авионот на претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, изврши принудно слетување во Бугарија на 1 септември. Како причина беше наведено попречувањето на сигналот од страна на Русија, кое го наруши GPS-системот на авионот, принудувајќи го пилотот да слета користејќи хартиени мапи.

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, ги отфрли обвинувањата, инсистирајќи дека Русија не е вмешана во инцидентот.

