Трамп за Иран: „Ако имаа нуклеарно оружје, ќе го употребеа“

Американскиот претседател Доналд Трамп повторно ја истакна својата загриженост за Иран, тврдејќи дека Техеран би употребил нуклеарно оружје доколку го имаше. Неговите изјави доаѓаат во контекст на ескалацијата и нападите насочени кон иранските воени способности.

Во настап на Флорида, Трамп напомена дека акцијата на САД била „краткорочен излет“ со цел да се „ослободи од злото“. Според него, Вашингтон е одлучен да постигне „конечна победа“ и да ја прекине, како што рече, долготрајната закана. Трамп изрази уверување дека Соединетите Држави располагаат со војска „како никој друг“ и дека светот ја почитува Америка повеќе од кога и да било.

Тој нагласи дека „нуклеарната закана“ од Иран е уништена, сметајќи го тоа за значаен успех, и тврди дека целта е исполнување на „воените“ планови. Во исто време, изнесе тврдења за драматично намалени ирански воени способности, нагласувајќи дека значителен дел од морнаричките и ракетните капацитети се уништени. Во врска со безбедносните ризици, Трамп укажа дека Иран „сигурно“ би ги нападнал САД, Израел и земји од Блискиот Исток, доколку не биле превземени, како што рече, превентивни стъпки. „Ако имаа нуклеарно оружје, ќе го употребеа“, додаде тој.