Трамп за пукањето во близина на Белата Куќа: „Животното што пукаше ќе плати висока цена“

Американскиот претседател Доналд Трамп проговори за пукањето во Вашингтон, во близина на Белата куќа, каде што беа нападнати припадници на Националната гарда.

Трамп објави на социјалната мрежа TruthSocial, очигледно пред да се открие дека двајца припадници на Националната гарда подлегнале на повредите.

„Животното што пукаше кон двајца припадници на Националната гарда, двајцата сериозно повредени и сега се во две различни болници, е исто така сериозно повредено, но без оглед на тоа, тој ќе плати многу висока цена. Нека Бог ја благослови нашата голема Национална гарда и сите припадници на војската и органите за спроведување на законот. Тие се навистина прекрасни луѓе. Јас, како претседател на Соединетите Американски Држави и сите поврзани со кабинетот, стојам со вас!“, напиша Трамп.

Пукањето се случило во центарот на Вашингтон, недалеку од Белата куќа, според извор запознаен со првичните извештаи и службено лице за спроведување на законот, објави CNN.

Пред да бидат застрелани, двајца припадници на Националната гарда размениле оган со осомничениот, соопштија два извори за спроведување на законот. Изворите велат дека осомничениот бил уапсен и однесен од местото на настанот на носилка.

Метрополитенската полиција на Вашингтон на X соопшти дека ситуацијата е под контрола и дека еден осомничен е во притвор, советувајќи ги жителите да ја избегнуваат областа.