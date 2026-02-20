Трамп за тензиите со Иран: Светот има 10 дена за набљудување

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека светот ќе дознае „во текот на следните 10 дена, веројатно“ дали САД ќе постигнат договор со Иран или ќе преземат воена акција.

На првиот состанок на неговиот Одбор за мир во Вашингтон, Трамп рече: „Мора да склучиме значаен договор, во спротивно ќе се случат лоши работи“.

Во последните денови, САД ги зголемија воените сили на Блискиот Исток, додека беше пријавен напредок во разговорите меѓу американските и иранските преговарачи во Швајцарија.

Иранската влада му соопшти на генералниот секретар на ОН дека ќе ги смета американските бази во регионот за легитимни цели доколку бидат искористени во каква било воена агресија против Иран.

Мисијата на Техеран во ОН во писмо до генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, изјави дека реториката на Трамп сигнализира реален ризик од напад, но наведе дека Иран не сака војна.

Познато е дека демократските пратеници и некои републиканци изразија противење на каква било можна воена акција во Иран без одобрение од Конгресот.

Во своите забелешки, Трамп истакна дека специјалните пратеници Стив Виткоф и Џаред Кушнер имале „неколку многу добри средби“ со Иран.

„Со текот на годините, се докажа дека не е лесно да се склучи значаен договор со Иран“, рече тој.

„Инаку се случуваат лоши работи“, додаде американскиот претседател.

