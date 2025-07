Трамп играл голф во блиндирано возило на својот имот во Шкотска, отпорно на снајперски куршуми

0 SHARES Сподели Твитни

За време на престојот во неговиот одморалиште Трамп Тарнбери во Шкотска, Доналд Трамп играл голф возејќи се по теренот во специјализирано возило за кое подоцна се откри дека припаѓа на Тајната служба и било блиндирано за потребите на американскиот претседател.Додека остатокот од неговата придружба се возеше низ голф теренот во класични возила што ги користат голферите, возилото на Трамп со затемнети прозорци привлече внимание уште од првиот ден.Престојот на американскиот претседател во Шкотска е проследен со строги и обемни безбедносни мерки, при што ништо не е оставено на случајност.NEW: Armor plated ‘Golf Force One’ spotted with President Trump at the golf course.Additional security measures are being deployed to protect Trump, even on the golf course, according to the Telegraph.“Mr Trump’s team deployed an additional security measure in the form of a… pic.twitter.com/gxiEjL1sx0— Collin Rugg (@CollinRugg) July 27, 2025Во текот на првите денови од престојот, Трамп се возеше низ голф теренот во црн UTV Polaris XP 1000 Ranger со посебна балистичка заштита, чија цена се проценува на речиси 190.000 долари.„Тајната служба на САД користи различни алатки и ресурси за да ги заштити своите клиенти. За да се одржи оперативната безбедност, Тајната служба не ги дискутира специфичните средства и методи што се користат за спроведување на нашите заштитни операции“, соопшти Тајната служба на САД.Polaris Ranger X го користат војската, органите за спроведување на законот и многу други агенции за теренски транспорт. Основната верзија се продава за околу 20.000 долари.Од друга страна, по првичната безбедносна процедура, Трамп вчера почна да вози класично голф возило на голф терените, што веројатно ги намали некои од безбедносните мерки на неговото обезбедување.Во своето одморалиште, Трамп се сретна со британскиот премиер Кир Стармер и претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен



