Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека не е загрижен за напади поддржани од Иран на американско тло, додека Федералното истражно биро (ФБИ) предупредува на ирански дронови кои потенцијално би можеле да го погодат западниот брег на САД, пренесува Еј-Би-Си Њуз.

САД и Израел извршија напади врз Иран пред речиси две недели, вовлекувајќи го регионот на Заливот во војна. Техеран изведува одмазднички напади како одговор на американско-израелските напади во кои загинаа високи ирански функционери, вклучително и врховниот водач на земјата.

На прашањето дали е загрижен дека Иран може да ја зголеми својата одмазда со напади на американско тло, Трамп им одговори на новинарите: „Не, не сум“.

Еј-Би-Си Њуз објави дека ФБИ ги предупредило полициските оддели во Калифорнија дека Иран би можел да се одмазди за американските напади со лансирање дронови кон западниот брег.

„Неодамна добивме информации дека од почетокот на февруари 2026 година, Иран наводно се стреми да изврши ненадеен напад со користење на дронови од неидентификуван брод во близина на брегот на САД, конкретно против неодредени цели во Калифорнија, во случај САД да извршат напади против Иран“, напиша ФБИ во предупредувањето дистрибуирано на крајот на февруари, според Еј-Би-Си Њуз.

„Немаме дополнителни информации за времето, методот, целта или сторителите на овој наводен напад“, се додава во известувањето.