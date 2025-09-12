Трамп изјави дека ја решил војната меѓу Азербејџан и Албанија

За време на гостување на Fox News во петокот, американскиот претседател Доналд Трамп се пофали дека „решава војни“, наведувајќи го како пример конфликтот меѓу „Албанија и Азербејџан“.
Говорејќи за „нерешливата војна“, Трамп рече дека успеал да го реши конфликтот меѓу Албанија и Азербејџан, но ја помеша балканската држава со Ерменија.
Тој изјави дека оваа војна траела многу години, но дека тој постигнал мир со лидерите на овие земји, порачувајќи им да се „прегрнат“ и да се „помират“.
„Јас решавам војни кои беа нерешливи. Ах, Азербејџан и Албанија. Тоа траеше многу, многу години. Имав премиери и претседатели во мојата канцеларија. Седеа толку далеку еден од друг. Едната столица беше тука, другата таму. Реков: ‘Момци, дојдете поблиску. Ајде.’ Тој рече: ‘Знаеш, јас се борам’, рече едниот. И двајцата се одлични момци. Тој рече: ‘Се борам веќе 22 години. Ги убивам неговите луѓе 22 години.’ Тој е тука 22 години. Другиот е тука веќе седум години. Тој рече: ‘Седум години ги убивам нивните луѓе.’ Јас велам: ‘Ајде, да се прегрнеме и да се помириме.’ И, во секој случај, го решивме проблемот“, гордо изјави американскиот претседател за Fox News.
Претходно американскиот претседател Доналд Трамп, истата грешка ја направи и во друго интервју. (Видео) Трамп решава конфликти кои не постојат – ги помирил „Абербајџан“ и Албанија?