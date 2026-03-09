Трамп изјави за Си-Би-Ес дека војната против Иран е „речиси целосно готова“

Претседателот Доналд Трамп во понеделник му рече на новинар на Си-Би-Ес њуз дека војната против Иран би можела наскоро да заврши.
„Мислам дека војната е речиси целосно готова, прилично“, рече Трамп, според Веиџија Џијанг, виш дописник на Си-Би-Ес од Белата куќа.
„Тие немаат морнарица, немаат комуникации, немаат воздухопловни сили“, рече Трамп, според Џијанг, која објави за своето интервју со претседателот на X.
Трамп, исто така, рекол дека Соединетите Американски Држави се „пред распоред“ пред неговата првична проценка дека војната би можела да потрае четири до пет недели за да заврши, рече Џијанг.
NEW—In a phone interview, President Trump told me the war could be over soon: “I think the war is very complete, pretty much. They have no navy, no communications, they’ve got no Air Force.” He added that the U.S. is “very far” ahead of his initial 4-5 week estimated time frame.
— Weijia Jiang (@weijia) March 9, 2026