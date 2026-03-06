Трамп: Имам неколку кандидати за нов ирански лидер

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера изјави дека сака целосна промена на иранската владејачка структура и дека веќе има неколку имиња на ум за „добар лидер“ што ќе ја преземе земјата.

Коментарите на Трамп доаѓаат во услови на зголемени тензии и воени акции, а следеа по смртта на врховниот лидер на Иран, Хамнеи, минатиот викенд, објави Ен-Би-Си Њуз.

Во телефонско интервју за Ен-Би-Си Њуз, Трамп беше директен. „Сакаме да влеземе и да исчистиме сè“, рече тој.

„Сакаме тие да имаат добар лидер. Имаме неколку луѓе за кои мислам дека би направиле одлична работа“, додаде тој, но одби да открие кои се тие. Тој, исто така, потврди дека презема чекори за да се осигури дека луѓето на неговиот список ќе ја преживеат војната. „Да, ги набљудуваме“, рече тој.

Трамп се осврна и на изјавата на иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, кој рече дека неговата земја е подготвена за копнена инвазија од страна на американските и израелските сили. Трамп го нарече тоа „залуден коментар“ и посочи дека не размислува за инвазија во моментов.

„Тоа е губење време. Тие изгубија сè. Ја изгубија морнарицата. Тие изгубија сè што може да изгубат“, рече тој, најавувајќи продолжување на нападот со исто темпо и интензитет.

Постојат шпекулации дека може да го наследи неговиот син, Моџтаба Хамнеи. Аналитичарите исто така веруваат дека Корпусот на исламската револуционерна гарда, доминантната воена, политичка и економска сила во земјата, е подготвен да го прошири своето влијание ако го преживее сегашниот конфликт.