Трамп имаше жестока расправија со некогаш клучен сојузник: Сè се распадна поради Епштајн

Американскиот претседател Доналд Трамп ја повлече целата поддршка за републиканската конгресменка Марџори Тејлор Грин, жестока конзервативка која долго време ја поддржуваше агендата на Трамп, но неодамна критикуваше неколку од неговите политики.

Во објава на социјалните мрежи од речиси 300 зборови, Трамп рече дека претставничката од Џорџија отишла „далеку лево“ и повика таа да биде симната од местото на републикански противник на среднорочните избори следната година.

Судирот доаѓа откако Грин праша дали Трамп сè уште го става „Америка на прво место“ на својата агенда. Таа го критикуваше неговиот фокус на надворешната политика и неговото справување со случајот Џефри Епштајн.

Грин рече дека Трамп напаѓа за да се обиде да ги одврати другите републиканци од гласање за објавување на досието.

„Сè што ја гледам „откачената“ Марџори е да се жали, да се жали, да се жали!“, објави Трамп во петокот вечерта на пат кон својот дом во Флорида.

Тој тврдеше дека таа се свртела против него откако тој ѝ предложил да не се кандидира за гувернер или сенатор.

„Таа им кажа на многумина дека е вознемирена што повеќе не ѝ одговарам на телефонските повици. Не можам секој ден да примам повик од бесен лудак“, напиша Трамп.

Трамп, исто така, рече дека гласачите во нејзиниот округ се „презаситени од неа и нејзините лудории и, ако се кандидира вистинската личност, ќе ја имаат мојата целосна и непоколеблива поддршка“.

Трамп долго време се соочува со двопартиски критики поради неговото ракување со досиејата на Министерството за правда на САД за Епштајн, покојниот финансиер и осуден педофил.

Трамп е пријател на Епштајн со години, но претседателот изјави дека се скарале на почетокот на 2000-тите, две години пред Епштајн да биде првпат уапсен. Трамп постојано негираше какво било кривично дело во врска со Епштајн.

Грин е еден од четворицата републиканци во Претставничкиот дом – вклучувајќи ги Ненси Мејс, Лорен Боберт и Томас Маси – кои им се придружија на демократите во потпишувањето на петицијата за разрешување со која се бара објавување на досиејата на Епштајн.

Како одговор на Трамп, Грин објави на Xu дека Трамп се обидува да ги спречи другите републиканци да гласаат за петицијата на Епштајн.

„Тој силно ме напаѓа за да даде пример и да ги исплаши сите други републиканци пред гласањето следната недела за објавување на досиејата на Епштајн. Неверојатно е колку силно се обидува да спречи објавување на досиејата на Епштајн, што всушност оди на ова ниво“, напиша таа.

Грин во последните денови го напаѓа Трамп дека не направил доволно за да ги намали трошоците за гласачите и за неговата вмешаност во странски конфликти и царински политики.

Таа, исто така, жестоко го критикуваше неговиот пристап кон предавањето на досиејата на Епштајн.

„Навистина ги поддржувам жените и мислам дека тие заслужуваат да бидат оние за кои се бориме“, изјави таа за американскиот партнер на Би-Би-Си, Си-Би-Ес њуз, претходно во петокот.

Нивната расправија продолжи и во текот на викендот, додека разменуваа навреди на социјалните мрежи.

Во саботата, Трамп уште неколку пати ја нарече „предавничка“, „срам“ и „само уште еден лажен политичар“.

Грин, исто така, објави на Сју: „Верувам во американскиот народ повеќе од кој било лидер или политичка партија. Патот напред е Америка на прво место, само Америка.“

