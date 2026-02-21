Трамп има други опции за царини откако Врховниот суд ги укина неговите глобални увозни даноци

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот Доналд Трамп сè уште има начини агресивно да ги оданочи увозните давачки, дури и откако Врховниот суд ги поништи царините што тој ги воведе за речиси секоја земја во светот минатата година.

Судиите не прифатија широко толкување на овластувањето на претседателот да воведува тарифи како што сака. Сепак, Трамп повторно може да посегне по овластувањата што веќе ги користеше во својот прв мандат, но и по некои други, вклучително и она што датира од ерата на Големата депресија.

„Тешко е да се замисли сценарио каде што царините ќе исчезнат“, рече Кетлин Клаусен, професорка по трговско право на Универзитетот Џорџтаун. „Прилично сум уверена дека тој би можел да го обнови царинскиот пејзаж што го има сега, користејќи други овластувања“.

Трамп тврдеше дека има речиси неограничено овластување да воведува царини со тоа што се повика на Законот за меѓународни економски вонредни овластувања од 1977 година (IEEPA).

Сепак, противниците тврдеа пред Врховниот суд дека ова овластување не е неопходно бидејќи Конгресот веќе делегирал царински овластувања на Белата куќа преку неколку други закони – но со внимателни ограничувања за тоа како претседателот може да го користи тоа овластување.

Тарифите станаа камен-темелник на надворешната и економската политика на Трамп во неговиот втор мандат, со двоцифрени „реципрочни“ тарифи за повеќето земји, што тој го оправда со прогласување на долгогодишниот трговски дефицит на САД за национална вонредна состојба.

Просечната американска царина се зголеми од 2,5 проценти кога Трамп се врати во Белата куќа во јануари на речиси 17 проценти една година подоцна – највисока од 1934 година, според пресметките на Буџетската лабораторија на Универзитетот Јеил.

Претседателот дејствуваше независно иако Уставот на САД изрично му дава овластување за оданочување – вклучително и царини – на Конгресот.

Соединетите Американски Држави долго време имаат моќна алатка при рака против земјите за кои тврдат дека се вклучени во „неоправдани“, „неразумни“ или „дискриминаторски“ трговски практики. Ова е член 301 од Законот за трговија од 1974 година.

Самиот Трамп го користеше тоа агресивно – особено против Кина. Во својот прв мандат, тој го искористи Член 301 за да воведе широки тарифи за кинескиот увоз во спор околу строгите тактики што ги користи Пекинг за да ја оспори технолошката доминација на Америка. САД сега ги користат овластувањата од Член 301 за да се спротивстават на она што го нарекуваат неправедни кинески практики за бродоградба.

Нема ограничувања за износот на тарифите по Член 301. Тие истекуваат по четири години, но можат да се продолжат.

Сепак, трговскиот претставник на администрацијата мора да спроведе истрага и обично да одржи јавна расправа пред да ги воведе тарифите според Член 301.

Експертите веруваат дека Член 301 е корисен во односите со Кина. Но, тој има свои недостатоци кога станува збор за помалите земји кои Трамп ги погоди со реципрочни царини.

Спроведувањето десетици и десетици истраги според Член 301 против сите овие земји е макотрпен процес“, рече Вероно.

Кога ги поништи реципрочните тарифи на Трамп во мај, Судот за меѓународна трговија на САД пресуди дека претседателот не може да користи вонредни овластувања за борба против трговскиот дефицит.

Делумно причината е тоа што Конгресот веќе ѝ даде на Белата куќа особено ограничени овластувања да се справи со проблемот преку друг закон: Член 122, исто така од Законот за трговија од 1974 година. Тој му дозволува на претседателот да воведува тарифи до 15 проценти до 150 дена како одговор на неурамнотежена трговија. Администрацијата дури и не мора да спроведува прелиминарна истрага.

Но, овластувањата од член 122 никогаш порано не биле користени за наметнување тарифи и постои одредена неизвесност за тоа како тоа би функционирало во пракса.

Во двата негови мандати, Трамп агресивно го користеше Член 232 од Законот за проширување на трговијата од 1962 година за да воведе царини за увоз што го смета за закана за националната безбедност.

Во 2018 година, тој воведе царини за странски челик и алуминиум, а по враќањето во Белата куќа ги прошири овие давачки. Врз основа на член 232, тој воведе царински давачки за автомобили, автоделови, бакар и дрва.

Во септември, тој дури и воведе давачки според член 232 за кујнски елементи, бањски комоди и тапациран мебел.

Тарифите според Член 232 не се законски ограничени, но тие бараат истрага од страна на Министерството за трговија на САД. Истрагата во овие случаи ја спроведува самата администрација – како што е случајот со случаите според Член 301 – „па тие имаат голема контрола врз исходот“, забележува Вероно.

Пред речиси еден век, додека американската и светската економија се уриваа, Конгресот го донесе Законот за царини од 1930 година, со кој се воведоа високи даноци на увозот. Познати како Тарифи Смут-Холи (по конгресните спонзори), овој сет на царини е широко осуден од економистите и историчарите за ограничување на светската трговија и влошување на Големата депресија. Тој, исто така, влезе во популарната култура преку сцена во филмот од 1986 година „Слободниот ден на Ферис Бјулер“.

Член 338 од тој закон го овластува претседателот да воведува царини до 50 проценти на увоз од земји што дискриминираат американски компании. Не е потребна истрага и нема временско ограничување за тоа колку долго царините можат да останат на сила.

Овие тарифи никогаш не беа воведени – американските трговски преговарачи традиционално претпочитаа да се прибегнат кон санкциите според Член 301 – иако САД ја користеа заканата за нивно воведување како адут за преговарање во трговските разговори во 1930-тите.

Во септември, секретарот за финансии Скот Бесент изјави за Ројтерс дека администрацијата го разгледува Член 338 како резервна опција доколку Врховниот суд пресуди против тарифите на Трамп врз основа на овластувањата за вонредни состојби.

Трамп има други опции за царини откако Врховниот суд ги укина неговите глобални увозни даноци

