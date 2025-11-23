Трамп им се закани со затвор на неколку конгресмени

Американскиот претседател се закани дека ќе ги затвори демократските конгресмени кои ја повикаа војската да не ги почитува наредбите на Трамп.

„Предавниците кои ѝ рекоа на војската да не ги почитува моите наредби треба да бидат во затвор сега, а не да трчаат по мрежите за лажни вести обидувајќи се да објаснат дека она што го кажале е во ред. Тоа не беше и никогаш нема да биде! Ова беше бунт од највисок ред, а бунтот е голем злостор“, напиша Трамп на својата социјална мрежа truthsocial.

„Многу одлични адвокати се согласуваат дека предавничките демократи кои ѝ рекоа на војската да не ги почитува моите наредби како претседател извршија злосторство од тешки размери“, додаде Трамп во друга објава. Неколку дена пред говорот на Трамп, шест демократски конгресмени – двајца сенатори и четворица членови на Претставничкиот дом кои имаат воено или разузнавачко искуство (ветерани) – објавија видео. Во видеото, овие пратеници ги повикуваат припадниците на вооружените сили на САД да го почитуваат Уставот и да одбијат да извршуваат „очигледно нелегални наредби“ без оглед на тоа од кого доаѓаат.

Тие ја потсетуваат војската на нивната посветеност на Уставот, а не на една политичка фигура. Пред неколку дена, Трамп во друг пост изјави дека нивното „бунтовничко однесување на високо ниво“ е дури и „казнувано со смрт“.

Критичарите на Трамп изразија загриженост дека тој би можел да ја злоупотреби својата моќ, на пример со повикување на Законот за бунт за да ја користи војската за потиснување на домашните протести или за спроведување на други контроверзни политики.

Шесте бунтовници се сенаторите Елиса Слоткин (републиканка од Мичиген), поранешна аналитичарка на ЦИА и поранешна службеничка на Министерството за одбрана, и ветеран од војната во Ирак, и Марк Кели (републиканец од Аризона), поранешен капетан на американската морнарица и поранешен астронаут на НАСА. Членовите на комората се Џејсон Кроу (Колорадо) – кој служел на должност во Ирак и Авганистан, Крис Делуцио (Пенсилванија): поранешен поручник во американската морнарица кој служел во Ирак, Меги Гудландер (Њу Хемпшир) – поранешна разузнавачка службеничка во американската морнаричка резерва и Криси Хулахан (Пенсилванија) – поранешна капетан во воздухопловните сили на САД.