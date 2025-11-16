Трамп инвестираше најмалку 82 милиони долари во обврзници, со посебен фокус на секторите што ги фаворизираше

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп купи корпоративни обврзници во вредност од најмалку 82 милиони долари од крајот на август до почетокот на октомври, вклучувајќи нови инвестиции во сектори кои имаат корист од неговите политики, покажаа финансиските поднесоци.

Според формуларите објавени од Канцеларијата за владина етика на САД, Трамп направил повеќе од 175 финансиски купувања од 28 август до 2 октомври.

Поднесоците, поднесени според законот за транспарентност од 1978 година, наречен Закон за етика во владата, не ги наведуваат точните износи за секое купување, туку само широк опсег. Максималната вкупна вредност на купените обврзници надминувала 337 милиони долари, според документите.

Поголемиот дел од средствата наведени во поднесоците од саботата се состојат од обврзници издадени од општини, држави, окрузи, училишни окрузи и други единици поврзани со јавни агенции.

Новите инвестиции на Трамп во обврзници опфаќаат неколку индустрии, вклучувајќи сектори кои веќе имаат корист или моментално имаат корист од промените во политиката на неговата администрација, како што е финансиската дерегулација.

Корпоративните обврзници што ги купи Трамп вклучуваат понуди од производители на чипови како „Бродком“ и „Квалком“, технолошки компании како „Мета Платформс“, малопродажни синџири како „Хоум Депо“ и „Ци-Ви-Ес Хелт“ и банки од Волстрит како „Голдман Сакс“ и „Морган Стенли“.

Купувањата на долгови од инвестициските банки кон крајот на август вклучуваа обврзници од „Џеј-Пи-Еј Морган“. Во петокот, Трамп побара од Министерството за правда на САД да го истражи „Џеј-Пи-Еј Морган“ поради неговите врски со покојниот финансиер и осуден сексуален престапник Џефри Епштајн. Банката соопшти дека жали за своите минати врски со Епштајн и дека не му помогнала во извршувањето на „грозоморни дела“.

Трамп, исто така, купи обврзници на Интел откако американската влада, под водство на Трамп, стекна удел во компанијата.

Трамп, кој го стекнал своето богатство во недвижности пред да влезе во политиката, претходно изјави дека ги сместил своите компании во фонд контролиран од неговите деца.

Поднесокот, поднесен во август, покажа дека Трамп купил обврзници во вредност од повеќе од 100 милиони долари откако се вратил на претседателската функција на 20 јануари. Трамп, исто така, поднесе годишна пријава во јуни, која покажа дека приходите од неговите различни потфати сепак завршуваат кај него, што покренува загриженост за потенцијални судири на интереси.

Во тој годишен извештај, кој ја опфаќаше календарската 2024 година, Трамп пријави повеќе од 600 милиони долари приход од криптовалути, голф објекти, лиценци и други потфати. Таа, исто така, покажа дека неговиот навлегување во криптовалутите значително го зголемило неговото богатство.

Вкупно, според пресметките на Ројтерс во тоа време, херојското поднесување на Трамп наведуваше средства во вредност од најмалку 1,6 милијарди долари.

