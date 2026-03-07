Трамп: Иран не мора да биде демократија

Претседателот на САД, Доналд Трамп, изјави за Си-Ен-Ен дека иранското раководство е „неутрализирано“ и дека бара нов лидер кој ќе се однесува добро кон САД и Израел, дури и ако станува збор за верски лидер, а земјата не е демократска.

„Иран не е истата земја како што беше пред една недела. Пред една недела беа моќни, а сега се навистина неутрализирани“, рече тој во краткото, но значајно телефонско интервју за Си-Ен-Ен.

Во истото интервју, тој исто така рече дека Куба би можела да падне „прилично брзо“ и ја нагласи важноста на законот за идентификација на гласачите, за кој посочи дека би можел да биде клучен за неговата поддршка за кандидат на изборите за Сенат во Тексас. Трамп изрази увереност дека новиот лидер на Иран ќе биде лесен за избор, повторувајќи ја својата желба да биде вклучен во процесот. Тој ја спореди ситуацијата со Венецуела, каде што САД го заробија Николас Мадуро претходно оваа година и го поставија неговиот заменик. „Ќе функционира многу лесно. Ќе функционира како во Венецуела. Имаме одличен лидер таму. Таа врши фантастична работа. Ќе биде како во Венецуела овде“, рече тој, осврнувајќи се на привремената претседателка Делси Родригез. Трамп, исто така, рече дека е отворен за можноста Иран да добие верски лидер. „Па, можеби сум, мислам, зависи од тоа кое е лицето. Немам ништо против религиозните лидери. Работам со многу религиозни лидери и тие се фантастични“, рече тој. На прашањето дали инсистира на тоа дека Иран мора да биде демократска држава, Трамп за Си-Ен-Ен изјави: „Не, велам дека мора да има лидер кој ќе биде чесен и праведен. Кој ќе ја води земјата добро. Кој ќе се однесува добро кон САД и Израел и кој ќе се однесува добро кон другите земји на Блискиот Исток, кои сите наши партнери“.