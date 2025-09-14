Трамп испрати писмо до земјите-членки на НАТО: Воведете санкции врз Русија и Кина, и јас ќе го направам истото

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп јавно го објави писмото што го испрати до лидерите на земјите-членки на НАТО, во кое се споменува војната меѓу Русија и Украина.Трамп објави писмо на својата социјална мрежа TruthSocial кое го проследи до шефовите на влади и претседателите на земјите-членки на НАТО.„Подготвен сум да воведам големи санкции врз Русија кога сите земји-членки на НАТО ќе се согласат и ќе почнат да го прават истото, и кога сите земји-членки на НАТО ќе престанат да купуваат нафта од Русија. Како што знаете, посветеноста на НАТО за победа беше далеку помала од 100 проценти, а купувањето руска нафта од страна на некои беше шокантно! Ова во голема мера ја ослабува вашата преговарачка позиција и моќ за преговарање над Русија. Во секој случај, јас сум подготвен да „одам“ кога ќе бидете вие. Само кажете ми кога?“, напиша Трамп.Сепак, покрај санкциите против Русија, Трамп сака сојузниците да преземат иста мерка против Кина.„Верувам дека ова, заедно со НАТО, како група, воведување царини од 50 до 100 проценти врз Кина, кои би биле целосно укинати по завршувањето на војната меѓу Русија и Украина, исто така во голема мера би помогнало да се стави крај на оваа смртоносна, но луда војна. Кина има силна контрола, дури и задушлив стисок, врз Русија, а овие силни царини ќе го скршат тој задушлив стисок“, додаде тој.Тој изјави дека „ова не е негова војна“, туку дека конфликтот е резултат на политиките на украинскиот претседател Володимир Зеленски и неговиот претходник, Џо Бајден.„Тука сум само за да помогнам да се спречи тоа и да се спасат илјадници руски и украински животи (7.118 животи изгубени само минатата недела. Лудост!). Ако НАТО го стори тоа што го велам, војната ќе заврши брзо и сите тие животи ќе бидат спасени! Ако не, само ми го трошите времето, енергијата и парите на Соединетите Американски Држави. Ви благодарам за вниманието кон ова прашање“, напиша Трамп.

Пронајдете не на следниве мрежи: