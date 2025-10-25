Трамп и Руте вршат притисок врз Мелони за вооружување на Украина

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп и новиот генерален секретар на НАТО, Марк Руте, вршат притисок врз италијанската премиерка Џорџија Мелони да се приклучи на американската програма PURPL – шема за снабдување со оружје на Украина.Првично, Мелони одби да учествува, наведувајќи ги економските тешкотии и негативното јавно мислење во Италија, објави „Ла Стампа“.Но, како што пишува весникот, „нешто се промени подоцна“, Трамп лично го повика да „вложи напор“, додека Руте инсистира дека PURPL е од суштинско значење за обединување на Алијансата и зголемување на испораките на оружје во Киев.Зеленски, исто така, се обиде да го убеди Мелони да ја поддржи програмата.Според изворите, таа сè уште не донела конечна одлука – „таа размислува“.Мелони се плаши од домашна политичка реакција: нејзините коалициски партнери од партијата Лига веќе ја обвинија дека „заменила здравствена заштита за оружје“.

