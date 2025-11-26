Трамп: Киев мора да прифати договор со Москва

Киев мора да прифати договор со Москва затоа што Русија, во однос на војската, е побројна од Украина, изјави шефот на Белата куќа Доналд Трамп пред новинарите во својот авион на пат кон Флорида.

„Оваа војна може да трае со години. Русија има многу повеќе луѓе, многу повеќе војници. Мислам дека ако Украина може да склучи договор, тоа е добро. Искрено, мислам дека е добро за двете страни. Украина е многу помала по бројност“, рече тој.

Политичарот претпостави дека Москва ќе ја преземе контролата врз териториите што Киев треба да ги отстапи во следните неколку месеци. Трамп изрази мислење дека отстапките што Русија треба да ги прифати би можеле да бидат прекин на огнот и прекин на понатамошното напредување на трупите. Тој истакна дека има напредок во преговорите, вклучително и со Москва. Доналд Трамп изјави дека бројот на точки во предложениот мировен план на Вашингтон за Украина е намален од 28 на 22.

„Тоа беше само шема. Сè што беше таму беше шема. Тоа не беше план. Тоа беше концепт“, рече претседателот. „И оттаму ги зедоа секоја од 28-те точки, и на крајот им останаа 22. Многу од нив (прашања) се решени, и всушност на многу поволен начин“, додаде Трамп.

Претседателот на САД прецизираше дека нема рок за решавање на конфликтот, но очекува Киев наскоро да го прифати договорот. На прашањето дали претходно наведениот рок за Украина да го потпише договорот сè уште важи, тој одговори: „Тие (Киев) рекоа дека тоа ќе биде во блиска иднина“.

Трамп објави дека следната недела ќе се одржи состанок меѓу специјалниот претставник на американскиот претседател за Украина, Стив Виткоф, и рускиот лидер Владимир Путин.