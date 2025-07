Трамп конечно нареди објавување на досиејата на Епштајн

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп доцна во четвртокот му наложи на Министерството за правда да обезбеди „сите информации“ за покојниот педофил Џефри Епштајн, неговиот поранешен пријател кој изврши самоубиство во 2019 година додека чекаше судење по обвинението за трговија со малолетни девојчиња.„Врз основа на смешното внимание што медиумите го посветуваат на Џефри Епштајн, ја замолив државната обвинителка Пам Бонди да побара од големата порота секаков релевантен доказ, под услов судот да го одобри тоа“, напиша Трамп на „Truth Social“.По објавата на американскиот лидер на социјалните мрежи, Бонди одговори велејќи дека „подготвени сме утре да побараме од судот да ги отвори транскриптите на големата порота“.Иако за таква акција е потребно одобрение од судот, не е јасно дали Трамп го овластува објавувањето на овие документи или дали и кога тоа ќе се случи.President Trump—we are ready to move the court tomorrow to unseal the grand jury transcripts. pic.twitter.com/hOXzdTcYYB— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) July 18, 2025Наредбата на Трамп до Министерството за правда доаѓа во време кога контроверзноста околу тоа како тој ги ракувал документите од истрагата за Епштајн влезе во нова фаза во четврток, додека неговата администрација се бори да ги исполни ветувањата за објавување детали за случајот со трговија со луѓе.Овој развој на настаните доаѓа во време кога „Волстрит џурнал“ тврди дека сексуално провокативно писмо со името на Трамп било употребено во документ од 2003 година за 50-тиот роденден на Епштајн.Трамп негираше дека го напишал писмото, нарекувајќи го „лажно, злонамерно и клеветничко“.Американскиот лидер во последните денови беше бесен поради случајот Епштајн, дури и ги критикуваше своите поддржувачи на MAGA како „слаби“, бидејќи многу од нив бараа повеќе документи од истрагата за Епштајн.



