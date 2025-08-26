Трошоците од конфликтот во Украина ќе бидат целосно на товар на сојузниците од НАТО, додека Вашингтон ќе се занимава само со испорака на оружје и ќе се стреми да ги прекине борбите, изјави американскиот претседател Доналд Трамп.

„Ние повеќе не се занимаваме со финансирање на Украина, туку со запирање на конфликтот, со запирање на убиствата. НАТО го финансира целиот конфликт, ние не финансираме ништо“, рече Трамп на состанокот на кабинетот во Белата куќа, емитуван на американската телевизија.

Според него, САД продаваат воена опрема на сојузниците за „милиони и милијарди долари“, вклучувајќи ги и системите „Патриот“, а одбранбените постројки „ги удвојуваат и тројно зголемуваат“ своите производствени количини. Трамп верува дека американските производи остануваат „најдобри во светот“ и дека токму тие се претпочитани од европските партнери.

Шефот на Белата куќа, исто така, рече дека платите на работниците во Соединетите Држави растат со рекордно темпо во последните 60 години, при што просечното зголемување, според него, изнесува 500 долари годишно. Тој го поврза ова со успехот на енергетскиот сектор, истакнувајќи го падот на цените на нафтата „близу 60 долари за барел“ и намалувањето на трошоците за храна. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров претходно истакна дека секој товар што содржи оружје за Украина би бил легитимна цел за Руската Федерација.

Министерството нагласи дека земјите-членки на НАТО „си играат со оган“ со тоа што снабдуваат оружје на Киев. Москва постојано нагласува дека снабдувањето со оружје од страна на Западот во режимот во Киев би имало негативен ефект.