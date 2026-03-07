Трамп: Куба е пред колапс и бара договор со САД

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Куба е на работ на колапс, оти наскоро ќе падне и затоа бара договор со САД.

– Куба ќе падне наскоро, рече Трамп тој во телефонско интервју за американската телевизија Си Ен Ен во петокот.

Трамп, исто така, кажа дека Хавана сака договор со Вашингтон.

– Тие сакаат да постигнат договор, па затоа ќе го испратам [државниот секретар] Марко [Рубио] таму и ќе видиме како тоа ќе функционира. Навистина сме фокусирани на ова во моментов. Имаме многу време, но Куба е подготвена – по 50 години, истакна Трамп.

Американскиот претседател и претходно има кажано дека Куба е пред колапс. На крајот на јануари, тој изјави дека „Куба е нација која е многу блиску до пропаст“.

Трамп тврдеше дека карипската држава добивала пари и нафта од Венецуела, но по интервенцијата на САД, тоа повеќе не е можно.

Тој најави и „пријателско преземање“ на Куба. Сепак, досега не се случила ниту анексија ниту колапс на земјата.

Односите меѓу Хавана и Вашингтон се затегнати со децении. Во моментов, карипскиот остров е во најлошата економска криза од револуцијата на Фидел Кастро во 1959 година. Меѓу другото, има недостиг на гориво, поради блокадата на испораките на нафта од Венецуела.