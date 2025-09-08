Трамп: Мислам дека многу брзо ќе постигнеме договор за Газа, тоа е проблем што ќе го решиме

Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, објави дека многу наскоро ќе биде постигнат договор за Газа и дека сите заложници, мртви или живи, ќе бидат вратени.„Мислам дека многу наскоро ќе постигнеме договор за Газа. Тоа е огромен проблем. Тоа е проблем што сакаме да го решиме за Блискиот Исток, за Израел, за сите. Тоа е проблем што ќе го решиме“, рече Трамп.Тој додаде дека заложниците што ги држи Хамас би можеле да бидат малку помалку од 20, бидејќи, како што рече, „тие имаат тенденција да умираат, иако се претежно млади луѓе“.Од 48-те заложници што сè уште се држат во Газа, израелските власти прогласија 26 за мртви. Се верува дека 20 од нив се живи, а судбината на уште двајца заложници е неизвесна.
Trump: "I think we're going to have a deal on Gaza very soon." pic.twitter.com/3yqeD4wdZ9
— The Post Millennial (@TPostMillennial) September 7, 2025
Тој рече дека верува оти прекин на огнот во Газа и договор за размена на заложници ќе дојдат „многу наскоро“, но не сакаше да открие детали.Претходно во неделата, Трамп во објава на „Truth Social“ изјави дека Израел се согласил на нов договор за заложници поддржан од САД и го предупреди Хамас дека и тој мора да го прифати.„Сите сакаат заложниците да се вратат дома. Сите сакаат оваа војна да заврши! Израелците ги прифатија моите услови. Време е Хамас да ги прифати. Го предупредив Хамас за последиците од неприфаќањето. Ова е моето последно предупредување, нема да има друго! Ви благодарам за вниманието кон ова прашање“, напиша Трамп на Truth Social.Хамас одговори во соопштение дека е подготвен „веднаш да седне на преговарачка маса за да разговара за ослободување на сите заложници во замена за јасна изјава за крај на агресијата, целосно повлекување од Појасот Газа и формирање комитет за управување со Појасот Газа од страна на независни Палестинци, кои веднаш ќе ја преземат својата работа“.