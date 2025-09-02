Трамп: Многу сум разочаран од претседателот Путин

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека е „многу разочаран“ од рускиот претседател Владимир Путин.

Трамп додаде дека неговата администрација ќе преземе одредени чекори за да го намали бројот на жртви во војната во Украина и дека не е загрижен за блиските односи меѓу Русија и Кина.

„Многу сум разочаран од претседателот Путин, можам да го кажам тоа, и ние ќе направиме нешто за да им помогнеме на луѓето да преживеат“, рече Трамп во интервју за „Радио шоуто на Скот Џенингс“, пренесува Ројтерс.

Кога беше прашан за можното „формирање на оска“ против САД предводена од Кина и Русија, Трамп одговори дека воопшто не е загрижен.

„Имаме најсилна војска во светот, убедливо најдобра. Тие никогаш не би ја користеле својата војска против нас. Верувајте ми“, нагласи Трамп.