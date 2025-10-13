Трамп: Можеби ќе испратиме ракети „Томахавк“ во Украина

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп размислува за испраќање ракети со долг дострел „Томахавк“ во Украина, велејќи дека тоа би претставувало „нов чекор на агресија“ во нејзината војна со Русија.На прашањето дали ќе испрати Томахавци во Украина, Трамп одговори „ќе видиме… Можеби ќе ги испратам“.Ова доаѓа по вториот телефонски повик за време на викендот меѓу Трамп и украинскиот претседател Володимир Зеленски, кои побараа посилни воени капацитети за започнување контранапади против Русија.Москва претходно го предупреди Вашингтон да не му обезбедува на Киев ракети со долг дострел, велејќи дека тоа би предизвикало голема ескалација на конфликтот и би ги затегнало односите меѓу САД и Русија.Познато е дека ракетите „Томахавк“ имаат дострел од 2.500 км, што би ја направило Москва достапна за Украина.„Можам да ѝ кажам на Русија дека ако војната не се реши, ние можеме многу добро да ја решиме, можеби не, но можеме“, рече Трамп.„Дали сакаат ракетите Томахавк да бидат насочени кон нив? Не мислам така.“

