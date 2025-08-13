Трамп: Можен е нов самит за Украина, очекувам разговори Путин-Зеленски!

Постои голема веројатност за втор самит за Украина по самитот во Алјаска, изјави американскиот претседател Доналд Трамп.

Трамп очекува дека тој, рускиот лидер Владимир Путин и Володимир Зеленски наскоро ќе одржат заеднички разговори, доколку самитот во Алјаска биде успешен. Тој нагласи дека идејата за поканување на Зеленски на самитот во Алјаска воопшто не е разгледана. Сепак, тој нагласи дека доколку „не ги добие одговорите што му се потребни“ за време на состанокот во Алјаска, нема да има следен состанок. Американскиот претседател тврди дека Русија ќе се соочи со многу сериозни мерки доколку не се постигне договор за Украина.