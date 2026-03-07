Трамп: Му направивме услуга на светот

„Им ги уништивме воздушните сили, им ги уништивме комуникациите“, порача Трамп за време на самитот на лидерите на земјите од Латинска Америка во Мајами.

„Тоа се лоши луѓе, едноставно лоши луѓе“, рече тој за иранските лидери.

„Кога ќе го погледнете 7 октомври и сè што се случи по 7 октомври, кога ќе ги погледнете сите убиства што ги извршиле во текот на 47 години, ова мораше да се направи“, наведе тој.

„Беа многу блиску до нуклеарно оружје“, продолжи Трамп, додавајќи дека Иран ќе достигнел нуклеарни способности пред осум месеци доколку не биле американските напади врз нивните нуклеарни постројки за време на 12-дневната војна минатиот јуни.

„Тие се луди и би го употребиле. Затоа направивме услуга за светот“, изјави тој.