Трамп му нареди на Пентагон да биде подготвен за влез во Нигерија!

Американскиот претседател Доналд Трамп повторно ги обвини нигериските власти за злосторства против христијаните, ветувајќи дека ќе ја прекине американската помош доколку ситуацијата не се подобри. Тој посочи дека САД би можеле да „влезат“ во африканската земја и му нареди на Пентагон да биде подготвен за тоа.

„Доколку нигериската влада продолжи да дозволува убиства на христијани, САД веднаш ќе ја суспендираат целата помош за Нигерија и, со голема веројатност, може да влезат во таа посрамена земја за целосно да ги искоренат исламските терористи кои ги извршуваат овие ужасни злосторства. Со ова му наложувам на Министерството за одбрана да се подготви за можна акција“, напиша Трамп на својот Твитер профил.

Претседателот на САД рече дека доколку се случи напад, „тоа би било тешко, брзо и паметно“. Предупредувањето за можна воена акција дојде откако нигерискиот претседател Бола Ахмед Тинубу претходно денес остро одговори на објавата на Трамп еден ден претходно дека ќе ја означи западноафриканската земја како земја од особена загриженост поради нејзиниот наводен неуспех да го спречи прогонот на христијаните.

Тинубу рече дека карактеризацијата на Нигерија како религиозно нетолерантна земја не ја одразува националната реалност.

„Верската слобода и толеранција биле и отсекогаш ќе бидат фундаментален принцип на нашиот колективен идентитет. Нигерија се спротивставува и не го охрабрува верското прогонство. Нигерија е земја со уставни гаранции за заштита на граѓаните од сите вери“, рече тој. Трамп во петокот изјави дека христијанството се соочува со егзистенцијална закана во Нигерија и дека радикалните исламисти се одговорни за масакрот. Коментарите на Трамп дојдоа неколку недели откако американскиот сенатор Тед Круз го повика Конгресот да ја означи најнаселената земја во Африка како прекршител на верските слободи, наведувајќи ги обвинувањата за масовни убиства на христијани. Нигерија, земја со 220 милиони луѓе, е приближно подеднакво поделена меѓу христијаните и муслиманите. Земјата долго време се соочува со несигурност на различни фронтови, вклучително и екстремистичката група Боко Харам, која се обидува да наметне свое радикално толкување на исламскиот закон.