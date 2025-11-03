Трамп му порача на Мадуро дека деновите му се одбројани: „Нема да ви кажам што ќе правам со Венецуела“

0 SHARES Сподели Твитни

Откако претседателот на Соединетите Американски Држави (САД) Доналд Трамп упати остри закани до претседателот на Венецуела, Николас Мадуро, откако тој испрати мешани сигнали за можна воена интервенција во оваа земја.

За време на интервју за Си-Би-Ес, тој предупреди дека деновите на Мадуро се избројани. Коментарите дојдоа во време на зголемување на американската воена база во Карибите, каде што САД извршија повеќекратни напади врз наводни бродови за трговија со дрога, за кои претставници на ОН и научници велат дека се јасно кршење на американското и меѓународното право.

На прашањето дали САД би отишле во војна против Венецуела, Трамп одговори: „Се сомневам во тоа. Не мислам така“.

Американските медиуми објавија дека Вашингтон планира напади врз воени објекти во Венецуела како дел од својата војна против „наркотероризмот“.

Трамп негираше дека планира напади во Венецуела, иако не ја исклучи целосно идејата.

„Не би рекол дека би го направил тоа. Нема да ви кажам што ќе правам со Венецуела“, рече Трамп.

Мадуро, кој се соочува со обвиненија од САД за трговија со дрога, го обвини Вашингтон дека ја користи офанзивата против дрогата како изговор за „наметнување промена на режимот“ во Каракас за запленување на венецуелската нафта.

Американската војска изврши повеќе од десетина напади врз бродови во Карибите и Пацификот во последните недели, при што загинаа најмалку 65 лица.

